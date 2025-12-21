El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , lo que indica un ambiente fresco. A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 98% en algunos momentos del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 13 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría causar incomodidad y afectar la visibilidad. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en varios periodos del día. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en sus actividades diarias. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos fuertes y descargas eléctricas.

A lo largo del día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos de nubosidad y posibles mejoras temporales en el cielo, aunque la tendencia general será hacia un tiempo mayormente cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.