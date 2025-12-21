El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un cielo cubierto, lo que generará una sensación de humedad notable. La temperatura oscilará entre los 3 y 8 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 1 mm, con picos de hasta 5 mm en algunos momentos, especialmente en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá breves períodos de calma entre las tormentas.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta brisa, aunque moderada, contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 93-100% durante todo el día. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos muy nubosos y una probabilidad de tormentas que se mantendrá en torno al 85%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán constantes, la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, lo que podría generar momentos de inquietud en la población.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan algunas nevadas ligeras en áreas más elevadas no puede descartarse completamente.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones y al conducir, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.