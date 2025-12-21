El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la lluvia acumulada alcance hasta 3 mm en total, siendo más intensa en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 8 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 6 grados, descendiendo a 5 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 8 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que avance la tarde, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de bruma y niebla, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 90% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta, y que se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

