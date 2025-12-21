El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos y actividad eléctrica.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 2 y 6 grados , lo que indica un ambiente frío. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 5 grados, descendiendo a 2 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 6 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, rondando el 90% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente del sur y sureste, alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será un factor constante. Se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia a lo largo del día, con picos de precipitación en las primeras horas y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con momentos de nubosidad variable. Sin embargo, las condiciones tormentosas persistirán, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvia escasa. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.