El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando su punto más alto hacia la tarde.

La precipitación será un factor importante a considerar, con un total estimado de 2 mm de lluvia acumulada. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el noreste y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con la lluvia y las bajas temperaturas. Es recomendable que los residentes de Poio se preparen para condiciones climáticas adversas, llevando ropa adecuada y, si es posible, evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la tarde, aunque las probabilidades de tormenta seguirán presentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será predominantemente nublado y húmedo, con tormentas y lluvias escasas que podrían interrumpir las actividades diarias. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.