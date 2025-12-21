El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 91% a 94% durante el día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 1 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la humedad y las bajas temperaturas.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad se mantenga densa, con intervalos de nubes que podrían permitir breves momentos de claridad, aunque la probabilidad de tormentas es alta, alcanzando un 95% en el periodo de 01:00 a 07:00. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y la noche, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

La precipitación acumulada podría variar, con estimaciones que sugieren entre 1 y 2 mm de lluvia a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones pueden cambiar rápidamente, y se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque se registrarán ligeras nevadas en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de nieve es del 35% entre las 19:00 y 01:00, lo que podría generar un ambiente invernal en las zonas más altas de la región.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frías. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

