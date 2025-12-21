El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de tormenta y lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , alcanzando un máximo de 8 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más aguda.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que seguirá contribuyendo a una sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se espera que sea del 95% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que las condiciones podrían ser propensas a tormentas eléctricas, especialmente en la mañana y la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.3 mm en las primeras horas, con un aumento significativo en la tarde, donde se prevé que la lluvia sea más intensa.

A lo largo del día, las condiciones del cielo no mostrarán grandes cambios, manteniéndose cubierto con tormentas y lluvias escasas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Oia experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, vistiéndose adecuadamente y evitando actividades al aire libre innecesarias durante los momentos de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.