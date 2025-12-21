El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación acumulada se espera que sea variable, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. En particular, se anticipa que las lluvias sean más intensas entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé que la probabilidad de tormenta sea del 95%. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 3 y 27 km/h, predominando del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se esperan en la mañana, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

Los intervalos nubosos también estarán presentes, con momentos en que el cielo se tornará más claro, aunque las nubes volverán a cubrir el cielo rápidamente. A pesar de la posibilidad de algunas breves pausas en la lluvia, la tendencia general será hacia un tiempo inestable y húmedo.

Es importante que los habitantes de O Rosal tomen precauciones ante la posibilidad de inundaciones locales y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas propensas a estos fenómenos. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo será fundamental para garantizar la seguridad durante este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.