El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como entre las 7 y las 1 de la tarde. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando hasta 4 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 5 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que las temperaturas se estabilicen en torno a los 6 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esto, combinado con la presencia de nubes altas y bajas, generará un ambiente propenso a la formación de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% durante los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en los momentos más intensos. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Aunque no se anticipa la caída de nieve, la atmósfera húmeda y fría puede dar lugar a condiciones resbaladizas en las carreteras y caminos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, O Porriño experimentará un día de cielos nublados, lluvias escasas y temperaturas frescas, con un ambiente propenso a tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.