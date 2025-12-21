El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un factor constante. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en diferentes momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica aún más baja debido al viento. La sensación térmica se situará entre 3 y 7 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. En particular, las rachas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y 20:00 horas, por lo que se aconseja precaución al estar al aire libre.

A lo largo del día, se alternarán momentos de nubosidad intensa con intervalos de lluvia, lo que podría dificultar la visibilidad y hacer que las condiciones de conducción sean complicadas. Las tormentas podrían ser acompañadas de lluvia escasa, pero la intensidad de la precipitación puede aumentar en cualquier momento, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La combinación de un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento fuerte sugiere que será un día poco propicio para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas adversas y considerar la posibilidad de permanecer en interiores, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también es parte del carácter invernal de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.