El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Nigrán se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 80-100%, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del sureste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Los vientos más fuertes se sentirán entre las 13:00 y las 14:00, por lo que es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las posibilidades de tormenta se mantendrán altas, con un 95% de probabilidad de tormenta en los periodos críticos. Las lluvias, aunque escasas en algunos momentos, podrían intensificarse, especialmente en la tarde y noche, acumulando hasta 6 mm de precipitación a lo largo del día.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y viento, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y a los peatones que estén atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un ambiente frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.