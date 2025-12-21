El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, con un pico de lluvia esperado en el periodo de la tarde. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la seguridad en la vía pública.

La probabilidad de nieve es baja, con un 0% de posibilidad, lo que significa que no se anticipan acumulaciones de nieve en la zona. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas podría generar condiciones de frío intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas en la tarde. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia y niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando la exposición prolongada al aire libre, especialmente en horas de mayor inclemencia.

