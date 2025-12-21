El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Moraña, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 7 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 6 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 7 grados, lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando el 100% en las primeras horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 7:00 y la 1:00 del día siguiente. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. Las tormentas pueden ir acompañadas de ráfagas de viento más intensas, lo que podría causar algunas interrupciones en actividades al aire libre.

En cuanto a la nieve, no se prevén precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la alta probabilidad de lluvia y tormentas puede generar condiciones de visibilidad reducida en ciertos momentos del día.

Los residentes de Moraña deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas. Es un día para permanecer en interiores siempre que sea posible y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.