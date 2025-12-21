El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales del día, mientras que las mínimas se registrarán por la mañana. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave, aunque fresca, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la nieve, se espera que las condiciones no sean propicias para su acumulación, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se produzca una nevada significativa. Sin embargo, se registrarán algunas precipitaciones en forma de nieve escasa en las primeras horas del día, aunque no se anticipa que esto cause problemas en la movilidad.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja a los habitantes de Mondariz que se preparen para un día de clima variable, manteniendo paraguas y ropa adecuada para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.