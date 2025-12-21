El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que generará una sensación térmica aún más fría, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Moaña se enfrenten a condiciones húmedas y frías. Las lluvias acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en total, lo que, aunque no es excesivo, puede generar incomodidades y afectar la movilidad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 31 km/h, predominando de dirección este y sureste. Esto, combinado con la baja temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea considerablemente más fría, especialmente en áreas expuestas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo.

A lo largo del día, la situación meteorológica no mostrará signos de mejora. Se anticipa que las tormentas continuarán, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados, pero la sensación térmica podría descender a niveles de 1 o 2 grados debido al viento.

Por la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en intervalos específicos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un tiempo frío, húmedo y tormentoso, con temperaturas bajas y un alto riesgo de precipitaciones. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.