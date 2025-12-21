El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 3 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean intermitentes, con intervalos nubosos que permitirán breves momentos de claridad, aunque la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92% en las horas más críticas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 28 km/h en algunos momentos. Esto es importante para quienes planean actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que las condiciones se sientan más severas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos racheados que podrían afectar la seguridad en exteriores.

A lo largo de la tarde y la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá estable, y la humedad seguirá siendo un factor predominante. Es recomendable que los habitantes de Meis se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.