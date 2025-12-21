El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de las 00:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, con valores que podrían descender hasta los 1 grado , lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en los momentos más intensos. Esto, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y eviten actividades al aire libre si es posible.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 95% durante gran parte del día, lo que indica que las tormentas podrían ser intensas en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las tormentas podrían ir acompañadas de ráfagas de viento y, aunque no se espera nieve, la posibilidad de granizo no puede ser descartada.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían intensificarse, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:05. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, tormentas y temperaturas frías. Es un día para permanecer en casa y evitar salir innecesariamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.