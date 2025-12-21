El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y potencialmente complicado.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , lo que indica un ambiente fresco. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará el 90% en las primeras horas, aumentando la percepción de frío. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h desde el sur. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría complicar aún más las condiciones en la costa.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad con lluvias escasas, pero las tormentas seguirán siendo una posibilidad constante. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando el 95% en varios periodos del día, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas. Las lluvias acumuladas podrían variar, con estimaciones que indican entre 5 y 10 mm a lo largo del día, lo que podría causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero las nubes permanecerán presentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol está programada para las 18:05, y aunque el cielo seguirá cubierto, es posible que se produzcan breves momentos de claridad.

En resumen, Marín experimentará un día invernal con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.