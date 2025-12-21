El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% y una probabilidad de precipitación que alcanzará el 60% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 5 grados , lo que podría generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé un 95% de probabilidad de tormenta. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para posibles chubascos repentinos y tormentas eléctricas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas frías puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque hay una probabilidad del 30% de que se produzcan algunos copos en las primeras horas del día. Sin embargo, la mayoría de las precipitaciones se manifestarán en forma de lluvia. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación térmica podría llegar a ser de hasta -2 grados en algunos momentos. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Lalín tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a lo largo del día, ya que la inestabilidad del tiempo podría generar cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.