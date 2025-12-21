El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El 21 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero también se prevén episodios de mayor intensidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 9 grados , con un leve descenso a medida que avance la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, bajando a 5 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

La humedad será un factor constante, con niveles que rondarán entre el 78% y el 100% a lo largo del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por las lluvias y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el día se presentará con un tiempo inestable, donde las tormentas y las lluvias serán protagonistas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.