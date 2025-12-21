El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será excesiva, con valores que oscilan entre 0.1 y 1 mm en la mayoría de los periodos.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 5 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve ascenso hasta los 9 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de mayor frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 5 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas más fuertes en la tarde.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos que se prevén las lluvias. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y noche, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y tormentas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.