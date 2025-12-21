El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes muy densas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 6 litros por metro cuadrado, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-95%. La humedad alcanzará su punto máximo en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. La nubosidad seguirá siendo predominante, con un cielo cubierto que dificultará la aparición del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de probabilidad, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad.

En cuanto a la nieve, no se esperan acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la zona. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan algunas nevadas ligeras en áreas más elevadas no se puede descartar.

En resumen, Gondomar enfrentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas a la vista. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.