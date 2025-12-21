El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 4 grados , lo que indica un ambiente frío. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 3 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la presencia del viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que caigan alrededor de 0.8 mm de lluvia, con un aumento en la probabilidad de lluvia en las horas de la tarde, donde se espera que la precipitación alcance hasta 1 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose en niveles significativos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja tener precaución en las carreteras.

En resumen, Forcarei experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.