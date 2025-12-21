El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 0.7 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 2 y 5 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevén sensaciones de hasta -2 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y el viento, que soplará del sur a velocidades que alcanzarán los 18 km/h, con ráfagas que podrían superar los 37 km/h en momentos puntuales.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados, pero la sensación térmica podría variar, alcanzando hasta 4 grados en algunos momentos. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable y potencialmente peligroso.

En cuanto a la noche, se espera que las condiciones continúen siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 4 grados, pero la sensación térmica podría caer a 1 grado debido al viento persistente del sur.

Es importante que los residentes de A Estrada tomen precauciones, especialmente al conducir, ya que las condiciones de lluvia y viento pueden afectar la visibilidad y la estabilidad de los vehículos. Además, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. En resumen, el día de hoy se presenta como un día invernal, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frías, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.