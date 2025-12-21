El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 1 mm.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y 7 grados , lo que indica un ambiente fresco. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 3 grados, mientras que por la tarde se espera que suba ligeramente a 7 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85-100% durante todo el día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante el día.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se anticipa que la precipitación total podría llegar a 4 mm, lo que podría causar acumulaciones en algunas áreas. Los intervalos nubosos continuarán, y aunque las lluvias no serán intensas, es probable que se presenten de manera intermitente.
En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente nublado, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y que se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
