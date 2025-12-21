El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la temperatura fluctúe entre los 5 y 9 grados, con un leve aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 1 a 4 mm, lo que podría resultar en charcos y condiciones resbaladizas en las calles. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en los intervalos de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un ambiente gris y lluvioso. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. Las actividades al aire libre podrían verse limitadas debido a las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, Catoira experimentará un día invernal con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.