El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén intensas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será casi una certeza. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 5 mm, con intervalos de lluvia escasa y tormentas que podrían generar momentos de mayor intensidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 9 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si tienen que salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h, con dirección predominante del sureste. Estas ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, sobre todo en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.

La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 95% en los periodos críticos del día. Esto sugiere que no solo se espera lluvia, sino también la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más la situación. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre que puedan poner en riesgo su seguridad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo desfavorables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, hoy en Cangas será un día de mal tiempo, con lluvias, tormentas y temperaturas frías, lo que obligará a los habitantes a tomar medidas para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.