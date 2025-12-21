El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que generará una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando el 100% en los periodos más críticos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero también se anticipan episodios de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 9 grados , con un ambiente fresco que se sentirá más intenso debido a la humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas de la mañana. Esta combinación de frío y humedad puede resultar incómoda para los habitantes y visitantes de la localidad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, sumada a las condiciones de tormenta, podría generar un ambiente inestable, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas seguirá siendo alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 19:00 y las 21:00 horas. Las lluvias continuarán, aunque con variaciones en su intensidad, y se prevé que la acumulación total de precipitación alcance hasta 4 mm a lo largo del día.
En resumen, Cambados experimentará un día de invierno caracterizado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte requerirá que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
