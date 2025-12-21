El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que podría generar un ambiente de gran humedad y una sensación de frío. La temperatura oscilará entre los 4 y 7 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 2 mm, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta se mantendrá elevada, con un 95% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja a los residentes que se mantengan informados y tomen precauciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas más intensas de hasta 21 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar un ambiente ventoso que, combinado con la lluvia, podría dificultar las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto con tormentas a intervalos nubosos, pero las condiciones seguirán siendo inestables. Se recomienda a los ciudadanos que eviten actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como un día de clima adverso, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones será clave para afrontar este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.