El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá alta durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , con un leve descenso a medida que avancen las horas. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados, bajando a 5 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día, alcanzando picos del 100% en las horas más húmedas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en las horas centrales del día. Esto, combinado con la lluvia y la baja temperatura, podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas entre las 12:00 y las 18:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones. Las lluvias acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan entre 5 y 8 mm a lo largo del día. Esto podría causar algunos problemas de visibilidad y acumulación de agua en las calles.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, la inestabilidad atmosférica persistirá. La puesta de sol se producirá a las 18:06, y aunque la oscuridad traerá consigo un descenso adicional de las temperaturas, la sensación de humedad y viento seguirá presente.

En resumen, se recomienda a los residentes de Bueu que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y viento fuerte. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.