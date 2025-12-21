El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá alta durante el resto del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , con un leve descenso a medida que avancen las horas. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados, bajando a 5 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día, alcanzando picos del 100% en las horas más húmedas.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en las horas centrales del día. Esto, combinado con la lluvia y la baja temperatura, podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas entre las 12:00 y las 18:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones. Las lluvias acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan entre 5 y 8 mm a lo largo del día. Esto podría causar algunos problemas de visibilidad y acumulación de agua en las calles.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, la inestabilidad atmosférica persistirá. La puesta de sol se producirá a las 18:06, y aunque la oscuridad traerá consigo un descenso adicional de las temperaturas, la sensación de humedad y viento seguirá presente.
En resumen, se recomienda a los residentes de Bueu que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y viento fuerte. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
