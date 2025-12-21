El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 6 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 8 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.

La precipitación será un factor importante hoy, con un total estimado de 0.5 mm de lluvia, especialmente concentrada en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 90% entre las 7:00 y las 13:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del punto de congelación. Sin embargo, la posibilidad de nieve es baja, con un 0% de probabilidad en las horas de la tarde.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones adecuadas para mantenerse abrigados y secos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.