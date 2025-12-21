El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando ligeramente a 8 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 94% de humedad. Esto podría hacer que el frío se sienta más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h provenientes del oeste. Durante la mañana, se espera que el viento sople a una velocidad de 16 km/h, aumentando a medida que avanza el día, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con la lluvia y la baja temperatura.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos críticos de la mañana y la tarde. Esto indica que no solo se esperan lluvias, sino también tormentas que podrían ser intensas en algunos momentos. Los intervalos nubosos con lluvia se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que dificultará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá estable, y el viento seguirá soplando con fuerza, lo que podría generar condiciones adversas para quienes planeen salir.

En resumen, el día en Baiona se presenta como un día de invierno típico, con un tiempo frío, cubierto y lluvioso. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.