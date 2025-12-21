El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre los 4 y 7 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, con una humedad relativa que rondará el 80-93%. Esto indica que el aire se sentirá bastante húmedo, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. Las lluvias continuarán intermitentemente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es aconsejable que los ciudadanos tomen precauciones y eviten estar en áreas abiertas durante las tormentas.

En cuanto a la nieve, no se anticipa acumulación en la región, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de nieve en las montañas cercanas no se puede descartar, especialmente en altitudes más elevadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 6 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama en As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.