El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. En la mañana, la probabilidad de precipitación es baja, pero a partir de la tarde, esta aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 11 mm en total.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección sur y se intensificará, alcanzando rachas de hasta 58 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante los momentos de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 66% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y lluvia podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, especialmente en la tarde y la noche, con un 95% de posibilidad de tormentas entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El 20 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que se mantendrá hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevén lluvias escasas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.