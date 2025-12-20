El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que se mantendrá hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevén lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 91% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Vilagarcía reciba alrededor de 10 mm de lluvia, con la mayor parte concentrada entre las 10:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento más fuertes, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde se espera que la velocidad del viento alcance hasta 55 km/h. Los vientos pueden contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas en la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El 20 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.