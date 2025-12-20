El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más lluviosas, especialmente entre las 20:00 y las 23:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvias.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es importante estar preparado para las condiciones invernales que se avecinan.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El 20 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.