El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté completamente cubierto en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que los vigueses sientan un ambiente más invernal.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, coincidiendo con el aumento de la nubosidad y la probabilidad de tormentas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero podrían intensificarse, acumulando hasta 2 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde, con un 95% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la tarde y la noche, con la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde las condiciones se tornarán más inestables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.