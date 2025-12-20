El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 a 5 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 92% al 94%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A partir de las 8:00, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia las 9:00, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Se anticipan lluvias que podrían ser escasas al inicio, pero se espera que se intensifiquen hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de las 10:00, con un aumento significativo en la cantidad de agua caída hacia la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 18:00. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias intensas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias que se intensificarán a medida que avance la jornada. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

El 20 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.