El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Se espera que la precipitación comience a ser significativa a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas más intensas de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Tui se enfrenten a lluvias continuas durante este periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de mayor actividad. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 8 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es recomendable que los habitantes de Tui tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes de salir. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para enfrentar el día. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se mantendrá durante la mayor parte del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.