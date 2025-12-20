El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 09:00, con una precipitación acumulada que podría llegar a los 5 mm en las horas pico de lluvia. En total, se estima que la lluvia podría alcanzar hasta 7 mm a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. Los vientos soplarán desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una alta probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde, con un 95% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable que los residentes de Tomiño tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mejorarán significativamente, ya que se espera que el cielo permanezca cubierto y la lluvia continúe, aunque con menor intensidad. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 9 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvia y tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo.

El tiempo en otros municipios

El 20 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la primera parte de la jornada. A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.