El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 11 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 74% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se prevé que puedan superar los 56 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvias. Esto podría afectar actividades al aire libre y generar precauciones adicionales para quienes se encuentren en la zona.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones ante el viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.