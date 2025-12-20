El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, y a partir de las 10:00 horas, las condiciones se tornarán más inestables. La probabilidad de precipitación será alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia. Se anticipan acumulaciones significativas, con un total de 4 mm de lluvia pronosticados para el día, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h, provenientes del suroeste. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones ventosas, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser más intenso.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70-85%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto es típico de la época del año en la región, pero hoy podría sentirse más acentuado debido a la combinación de viento y lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento aún más intensas.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo tomen precauciones al salir, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para disfrutar del día sin contratiempos. Además, se aconseja evitar zonas propensas a inundaciones y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes muy densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente inestable que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 5 a 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El 20 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso antes de que las nubes vuelvan a aumentar en densidad. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación será notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.