El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 a 7 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, rondando el 76% en las horas centrales del día. A partir de las 10:00, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde.

Durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, se anticipa un incremento significativo en la precipitación, con valores que podrían alcanzar hasta 18 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo tormentas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 85% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Salvaterra deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 a 11 grados durante la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Este último soplará del sur, con rachas que podrían llegar a los 36 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

Hacia la noche, la lluvia comenzará a disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 8 grados , y la humedad aumentará, alcanzando hasta el 99% en las últimas horas del día. Los vientos se calmarán un poco, pero seguirán siendo perceptibles.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con niebla en la mañana, lluvias y tormentas en la tarde, y un ambiente fresco y húmedo que persistirá hasta la noche. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.