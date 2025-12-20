El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, con un 95% de probabilidad de tormenta. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las horas pico de la tarde y la noche. Es importante que los residentes tomen precauciones, especialmente si planean salir, ya que las condiciones podrían volverse adversas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al salir.

La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito. Se recomienda a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será fresco y mayormente nublado, con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se mantendrá durante la mayor parte del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se mantendrá durante la mayor parte del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.