El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto, con algunas nubes altas que podrían dar paso a un ambiente poco nuboso en las primeras horas. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación cambiará, y se prevé un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 9 mm, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves para la época del año. La dirección del viento cambiará a suroeste por la tarde, lo que podría intensificar la inestabilidad atmosférica y contribuir a la formación de tormentas.

La probabilidad de tormentas es alta, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan. Esto sugiere que los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas. La tarde será el periodo más crítico, donde se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias intermitentes que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, lo que invita a la precaución y a estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de tormentas a medida que avanza la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 5 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 90%.

El 20 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

