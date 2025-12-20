El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se acumulen entre 1 y 2 milímetros de lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Esto sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esta ráfaga de viento puede generar sensaciones térmicas más frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, rondando entre el 74% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Las condiciones de humedad, combinadas con el viento y la lluvia, podrían hacer que el tiempo se sienta más invernal de lo que indican las temperaturas.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica podría complicarse con la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta es del 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 95% en las horas de la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento fuerte. Se aconseja a la población que planifique sus actividades con antelación y que esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.

El 20 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

