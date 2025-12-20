El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 4 a 5 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mañana, con un total acumulado de 1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes y podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde y la noche, con un total de precipitaciones que podría llegar a los 5 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 61 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar la sensación térmica. Las rachas más fuertes se prevén entre las 19:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el aumento de la actividad tormentosa.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 95% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas y vientos fuertes, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en las áreas más expuestas. En resumen, se prevé un día inestable en Pontevedra, con un tiempo cambiante que requerirá atención y precaución por parte de los ciudadanos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente inestable que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 5 a 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El 20 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , comenzando con un fresco de 4 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente inestable que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 5 a 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El 20 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , comenzando con un fresco de 4 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.