El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente por la tarde, alcanzando hasta un 98% en las horas más frías. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con valores que rondan los 0 a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa un incremento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 6 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, especialmente en la tarde y la noche, con un 90% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas a medida que avance la jornada. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas cambiantes.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

