El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 90% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h en las horas más activas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a hacerse presente a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se estima que en las primeras horas se registren alrededor de 0.4 mm de lluvia, aumentando a 3 mm en la tarde y alcanzando hasta 4 mm en la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con un 90% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también vientos más intensos y descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados por la noche. La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, Ponteareas experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias a lo largo del día, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.
