El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
El 20 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad también se relaciona con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará a lo largo del día. Se espera que las lluvias comiencen a ser más frecuentes a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas y ropa impermeable.
Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 95% en las horas de la tarde. Esto indica que no solo se esperan lluvias, sino que también podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en áreas abiertas.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de conducción difíciles y tomar precauciones al desplazarse.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias y tormentas a la vista, temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para enfrentar las inclemencias del tiempo.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.
El 20 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
- El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre
El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.
El 20 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.
